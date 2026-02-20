Суд арестовал автора комментария с призывами ударить дронами по Москве и Петербургу

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Кирилла Селезнева. Он оставил комментарии с призывами наносить удары по городам России, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Селезнев стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В конце июля 2023 года он опубликовал в мессенджере комментарий, призывая наносить удары по Москве, полагает следствие. Позже, 3 марта 2024 года, в том же канале он призвал с помощью дронов уничтожить столицу и Санкт-Петербург.

Фигуранта задержали накануне и предъявили обвинение. На заседании он просил суд избрать более мягкую меру. Кирилл Селезнев арестован на срок до 12 апреля 2026 года.

Татьяна Титаева