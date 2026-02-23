Случаи смертей младенцев в России после домашних родов
История вопроса
В мае 2020 года суд в Магадане признал виновной 33-летнюю жительницу города в причинении смерти по неосторожности и приговорил к полутора годам ограничения свободы. Женщина не встала на учет по беременности, а во время родов проделала все манипуляции сама. Смерть новорожденного произошла из-за вдыхания околоплодных вод. Расследование продолжалось более двух лет. Как отмечали юристы, это был первый случай в российской судебной практике, когда уголовное дело за домашние роды в отношении матери закончилось вынесением обвинительного приговора.
В мае 2023 года к полутора годам ограничения свободы приговорили 32-летнюю жительницу поселка Ленино в Крыму. По данным СУ СКР по Крыму, она отказалась от помощи квалифицированных медиков и организовала собственные роды на дому при помощи компаньонки, заплатив той за услугу 35 тыс. руб. Родившийся мальчик скончался через несколько минут. «Помощница» не обладала необходимой квалификацией. В ноябре того же года она получила условный срок — как выяснил суд, женщина более полугода продавала свои услуги в интернете.
В декабре 2025 года Савеловский суд Москвы арестовал женщину, которая неудачно приняла роды у блогера Аиши Чигга (настоящее имя Аиша Ракаева) — ребенок погиб. В ходе расследования было установлено, что «помощница» практиковала сопровождение при беременности и в родах, притом что не была медицинским работником, не имела высшего медицинского образования и квалификации по направлению подготовки «акушерство и гинекология».