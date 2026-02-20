Номер недоступен

Автомобильные номера за 2,1 млрд руб. сняли с продажи. 16 знаков с «красивыми» комбинациями экспонировались на одном из специализированных сайтов. После того как о них написали СМИ, номера общей стоимостью более чем в 16,5 млрд руб. исчезли из списка доступных. Один из них находился в продаже с 2023 года, остальные — с 2024-го и 2025-го. Среди регионов, за которыми они закреплены, — Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сейчас самым дорогим числится номер правительственной серии АМР с кодом чеченского региона — его стоимость более 2 млрд руб. Однако цены на ресурсах по поиску «красивых» вариантов часто назначают выше рынка, чтобы попасть в топ. К тому же у большинства продавцов указанных сочетаний нет в наличии, так они просто привлекают клиентов ознакомиться со своей базой. В реальности же купить «красивую» серию, например, ААА, можно за 3,5-5 млн руб. в зависимости от комбинации цифр, рассказал Михаил, который продавал такой номер:

«Покупатели нашлись через два месяца, наверное. На этом рынке много перекупов, которые пытаются найти клиента и, скажем так, разгоняют цены. В итоге, когда дело подходит к сделке, такие игроки куда-то магическим образом пропадают. Но люди охотятся за этими номерами через сайты и Telegram-каналы.

Вот мне повезло, что ко мне обратились не перекупы, а непосредственно на свою машину покупатели повесили эти номерные знаки. Думаю, что 5-10 млн руб. — это реальные цены, люди готовы отдавать такие деньги. Что касается больших сумм, то для меня, конечно, загадка, кто это покупает такие номера за несколько миллионов или миллиардов».

Среди топовых дорогих серий — ООО, ССС и ЕКХ, которые ранее закреплялись за спецслужбами. Ценятся все повторяющиеся буквы и цифры первой десятки. Многие покупают номер с личной знаковой датой и инициалами. Поэтому «красивый» номер — это коллекционная вещь — его даже можно сравнивать с предметами искусства, считает руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов:

«Продаются же картины за миллионы долларов. Какие-то сочетания букв и цифр могут столько же стоить. Средняя цена автомобильного номера, который представляет из себя хоть какую-то художественную ценность, от 1 млн до 2 млн руб. Когда-то давно кому-то из чиновников пришла в голову идея продавать эти номера на аукционах по арабской схеме. Вот с тех пор у нас идут попытки как-то это внедрить в российскую правовую систему. При этом, насколько я знаю, абсолютно все законы, которые рассматриваются, нерабочие».

В 2025 году Национальный автомобильный союз направил главе МВД обращение с предложением изъять из оборота автомобильные госномера с буквенными комбинациями ВОР и АУЕ, которые созвучны с названием неформального движения, признанного в России экстремистским и запрещенным. Однако на ресурсах по перепродаже номеров последнее сочетание букв — одно из самых дорогих. Вместе с «666» и кодом столичного региона табличка оценивалась более чем в 2 млрд руб.

Несмотря на множество мифов о том, что так называемые «блатные номера» освобождают от остановки на дорогах, сотрудники ДПС, наоборот, чаще могут проверять документы у владельцев таких машин, заметил автоюрист Лев Воропаев:

«Сотрудников ГАИ у нас все меньше на дорогах, поэтому я не думаю, что сочетание каких-то букв или цифр влияет на обстановку. Плюс-минус всех останавливают одинаково. Инспектор может остановить автомобиль просто для проверки документов, действующий приказ МВД это позволяет. Это может коснуться любой машины с любым сочетанием букв и цифр».

В сентябре 2025-го Владимир Путин поддержал предложение продавать «красивые» автономера на «Госуслугах» и выразил удивление, почему до сих пор такого механизма нет. Законопроект о платном бронировании комбинаций внесли в Госдуму в конце октября. Срок подготовки проекта к рассмотрению в первом чтении — февраль 2026 года.

Юлия Савина