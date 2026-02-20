Торжества на виражах

Празднование Дня защитника Отечества традиционно станет для парламентских партий поводом напомнить о собственных усилиях по поддержке участников спецоперации (СВО). Единороссы проведут концерты, коммунисты соберут «гуманитарку», эсеры отправятся в госпитали, а либерал-демократы наградят матерей солдат. Правда, не везде партийная активность пришлась местным властям по душе: в отдельных регионах оппозиция не смогла согласовать проведение праздничных митингов из-за ремонта и соревнований по картингу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Единая Россия» (ЕР) начала отмечать День защитника Отечества заранее. Партийцы уже проводят в регионах праздничные концерты и круглые столы, куда приглашают участников СВО и членов их семей, а также организуют акции помощи фронту. Например, в подмосковной Власихе единороссы передали участникам СВО тепловизионные прицелы, а в Чечне —продукты. В пресс-службе ЕР сообщили “Ъ”, что активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» отправятся на новые территории, где поздравят бойцов и передадут им детские письма.

Заранее праздничные мероприятия начала проводить и «Справедливая Россия» (СР). В партии рассказали “Ъ”, что эсеры в разных регионах уже занимаются чествованием участников СВО — организуют концерты в госпиталях, возложение цветов к памятникам, патриотические автопробеги. Те, кто вернулся с фронта, проводят «уроки мужества». Кроме того, региональные ячейки СР направят грузы в зону СВО, а руководители партии навестят подшефный полк в Запорожской области.

«Где не разрешены митинги — пройдут возложения и встречи с депутатами. Будем поддерживать наших бойцов, собирать (гуманитарные.— “Ъ”) конвои, вручать награды».



ЛДПР проведет встречи с военнослужащими, участниками СВО и членами их семей, сообщила “Ъ” заместитель руководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. В ряде регионов либерал-демократы организуют митинги, концерты и автопробеги, а в Омской области проведут форум «Куем победу». Кроме того, ЛДПР вручит несколько собственных нагрудных знаков «Мать солдата», учрежденных, «чтобы отметить подвиг женщин, воспитавших защитников Отечества».

Наконец, «Новые люди» в преддверии праздника уже провели в Москве интерактивную выставку «Защитники технологического суверенитета», где продемонстрировали разработки малых и средних российских компаний в инновационной и оборонной отраслях — дроны и роверы, проекты экзоскелетов, маскировочные сети и прочее.

Однако кое-где согласовать акции по случаю 23 февраля партийцам не удалось, несмотря на патриотический характер мероприятий. Например, администрация Владивостока отказала КПРФ в проведении митинга в центре города из-за «ремонтных работ». В Петропавловске-Камчатском либерал-демократы не смогли получить добро на аналогичную акцию из-за режима ЧС, который действует в камчатской столице. А в Новочебоксарске (Чувашия) коммунисты получили отказ со ссылкой на проведение соревнований по картингу.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова; Влас Северин, Казань; Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский