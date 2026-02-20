В 19 многоэтажных домах Ростова-на-Дону включили отопление и горячую воду

В 19 многоэтажных домах в центре Ростова-на-Дону включили отопление и горячую воду. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики города.

«Ремонтные работы завершены. Теплотрасса заполнена»,— сообщили в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», причиной отключений стал дефект на трубопроводе по улице Шаумяна (в границах от дома №88 до №112). С неудобствами столкнулись жители следующих домов: №82, №84, №86 и №92 на Большой Садовой, №73, №75, №77, №83, №85, №100, №102, №106, №108 и №110 на улице Шаумяна, №107, №109 и №115 на улице Социалистическая. Воды и отопления нет также в домах №25, №31, №33 и №35 по проспекту Ворошиловский, 25; 31; 33; 35 и №81, №118 на улице Станиславского.

Мария Хоперская