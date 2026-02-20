В Ульяновской области суд заставил компанию исследовать поставляемую воду

Ульяновский районный суд по иску управления Роспотребнадзора по Ульяновской области обязал ресурсоснабжающую компанию «Симбирск-Стелс» обеспечить проведение лабораторных исследований поставляемой населению воды. Об этом в пятницу сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении, согласно утвержденной программе, «Симбирск-Стелс» должно осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических норм при централизованном водоснабжении населения сел Тетюшское, Загудаевка, Волостниковка и в поселке М. Горького. Однако проверки показали, что с октября 2024 года по ноябрь 2025 года компания эти обязанности не выполняла и не обеспечила качество питьевой воды и ее безопасность. Управлением неоднократно направлялись в компанию запросы о предоставлении результатов лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля, указанных в программе производственного контроля, затем ресурсоснабжающей организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, однако принятые меры результатов не принесли.

В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском к «Симбирск-Стелс» о возложении обязанности по устранению нарушений санэпидтребований.

Компания «Симбирск-Стелс» создана в 2008 году. Принадлежит Ильдусу Хисаметдинову. Он же является ее директором. По итогам 2024 года выручка компании составила 20,6 млн руб. при нулевой прибыли.

Ульяновский районный суд исковые требования управления удовлетворил в полном объеме и обязал компанию обеспечить проведение лабораторных исследований и испытаний отобранных проб воды, также обеспечить ежемесячную передачу сведений о результатах контроля проб в управление Роспотребнадзора.

Андрей Васильев, Ульяновск