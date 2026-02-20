Спрос на готовые блины за год увеличился в Петербурге на 68%

Жители Санкт-Петербурга стали чаще приобретать готовые блины к Масленице. Спрос на это блюдо за год вырос на 68%, сообщили в пресс-службе сети гипермаркетов «О’Кей».

Фото: Владимир Чучадеев, Коммерсантъ

С начала масленичной недели продажи готовых блинов значительно возросли по отношению к показателю за соответствующий период 2025 года. Также зафиксирован рост спроса на сковороды для блинов на 8%.

Печь это блюдо самостоятельно предпочитают 70% опрошенных жителей Петербурга, 16% респондентов уплетают блины, приготовленные близкими. Лишь 5% петербуржцев отказываются от этого блюда на Масленицу.

Чаще всего петербуржцы съедают за раз три-четыре блина, каждый пятый опрошенный способен употребить больше семи. Максимум двумя блинчиками ограничиваются 12% жителей Северной столицы.

Татьяна Титаева