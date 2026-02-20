Минобороны России заявило об изменении линии фронта в Запорожской области и ДНР

Минобороны России сообщило о значительном изменении линии фронта в зоне спецоперации. За прошедшую неделю российские войска заняли два населенных пункта в Сумской области — Покровку и Харьковку, а также один поселок Миньковку в Донецкой народной республике (ДНР).

Наиболее ощутима динамика в Запорожской области, где под контроль вооруженных сил России перешли сразу пять сел: Цветковое, Криничное, Запасное, Магдалиновка и Приморское. Эти населенные пункты расположены на разных участках фронта, что открывает возможность для дальнейшего продвижения. В операциях в регионе задействованы бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр».

По данным Минобороны, российским подразделениям «Центра» на этой неделе противостояли бригады морской пехоты, штурмовые полки, десантники и береговая охрана ВСУ. В районе действия группировки «Запад» также улучшено тактическое положение российских войск, оценили в ведомстве.