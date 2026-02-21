Умер фронтмен Shortparis Николай Комягин

20 февраля стало известно о смерти фронтмена и одного из создателей петербургской группы Shortparis Николая Комягина. Группу Shortparis создали три выходца из Новокузнецка, обосновавшиеся в Санкт-Петербурге,— Николай Комягин, Александр Ионин и Павел Лесников. К ним присоединился коренной петербуржец Данила Холодков.

Фото: Vasily Krestyaninov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Работая с художественным наследием разных эпох, Shortparis сделали главной формой своего самовыражения перформанс. Shortparis как группа избегали любых символов «продукта» вроде футболок с логотипом группы. А Николай Комягин не желал давать автографы и фотографироваться с фанатами. Ему было легче пожать руку незнакомцу, даже обняться с ним, но не изображать несуществующую дружбу.

В конце 2010-х не было ни одного фестиваля, который не мечтал бы видеть Shortparis в своем лайн-апе. Визуальный ряд концертов и клипов Shortparis строили из интуитивно опознаваемых маркеров, в диапазоне от бритых черепов и цепей до элементов панк-кабаре, от танца буто до пластики стрип-клубов.

«Мы хотели остаться в поле искусства и не перейти в поле провокации,— говорил Николай Комягин в интервью “Ъ” в 2019 году.— Да, нам свойственна категоричность и радикальность, но она скорее художественно-эстетического толка. Мы не хотели бы быть ни инструментом в руках власти, ни рупором оппозиции или каких-либо еще сил». Однако в 2023 году группа выпустила непривычно прямолинейный альбом «Гроздья гнева», в котором исторические и культурные отсылки сошлись с откровенно панковским обличительным пафосом.

В последние годы группа столкнулась с чередой отмен их концертов в России и сосредоточилась на международных гастролях, а также на музыке для кино. Впереди было много работы, но теперь дальнейшая судьба группы под вопросом.

Игорь Гаврилов