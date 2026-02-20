Telegram оказался «пробивным»

Telegram обвинили в создании системы для интернет-«пробива». В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер поддерживает инфраструктуру, которая позволяет подобным сервисам публиковать личные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». В ведомстве признают, что Telegram борется с проблемой: за четыре года администрация заблокировала больше 8 тыс. подобных ботов, а сейчас около 100 удаляются каждую неделю. Но кардинально ситуация не меняется, потому что им на смену приходят новые сервисы.

Роскомнадзор требует, чтобы мессенджер усилил борьбу с этими сервисами. Например, вообще не выдавал их в поиске. Кроме того, мессенджер должен «прекратить предоставлять инфраструктуру доступа к украденной личной информации». Полностью выполнить эти требования Telegram не сможет, считает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский:

«Пресечь создание ботов можно только одним способом — запретить создание ботов вообще.

Контентная фильтрация того, что боты предоставляют, теоретически возможна, в том числе с помощью нейросетей, но, скорее всего, мы получим тот же эффект, что у борьбы ЦБ с мошенниками: блокироваться будут еще и легитимные каналы. Если получится идентифицировать такой канал, его проще заблокировать, чем как-то ограничивать в выдаче. Эта инициатива видится мне абсолютно пустой».

По данным мессенджера, за 2026 год Telegram заблокировал почти 8 млн каналов и групп, которые нарушают его политику. Меры коснулись контента, связанного с торговлей запрещенными товарами и насилием над детьми. Сервисы, которые выдают персональные данные россиян, компания блокировала по требованию ведомств, говорит ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин. Теперь же в РКН рассчитывают, что Telegram будет делать это самостоятельно:

«У Telegram и вообще на рынке уже давно есть инструменты, которые позволяют не допускать появление таких ботов. Это называется модерирование. Ты не можешь в магазин приложений или расширений для браузеров что-то загрузить без проверки. И у Telegram есть ресурсы для модерации. Да, можно пройти модерацию с одним ботом, потом он изменится на "пробив", но есть технические инструменты, чтобы это отслеживать.

С другой стороны, Telegram заявляет, что он бесцензурный. Кроме, пожалуй, терроризма и детской порнографии, он дает максимальную свободу самовыражения. Это политика самого сервиса. МВД очень хорошо пресекает появление ботов: если бот появляется, есть жалоба, они сами мониторят, принимают меры. Возможно, они не успевают мониторить все, поскольку такие боты слишком часто появляются, и Роскомнадзор решил договориться с Telegram, чтобы они сами это делали.

Повторю, что у Telegram есть свои правила, и именно против ботов "пробива" никаких кампаний не проводится. Будем надеяться, что здесь мессенджер пойдет навстречу, и все решится, но есть вариант, что есть какая-то иная причина, о которой нам не говорят».

В феврале в России начали замедлять работу Telegram. Власти заявили, что мессенджер недостаточно эффективно борется с мошенничеством, в том числе связанным с диверсиями и терактами. И утверждали, что доступ к перепискам в сервисе имеют иностранные спецслужбы. В Telegram это отрицают.

Усилить модерацию и пойти на требования Роскомнадзора мессенджеру может быть невыгодно, говорит соучредитель Сообщества профессионалов в области приватности Алексей Мунтян: «С точки зрения российского закона Telegram является организатором распространения информации и обязан соблюдать требования, которые предъявляются к такого рода организациям. Вопрос не в том, что мессенджер не заблокировал все площадки, а в том, что он недостаточно высоко приоритизировал эту задачу, по крайней мере, с точки зрения законов РФ.

С технической точки зрения я не вижу ничего невозможного в том, чтобы Telegram максимально усилил внутреннюю модерацию и пресекал такого рода действия. Другое дело, что Telegram может этого не хотеть по многим причинам. В это необходимо вкладывать достаточно существенные деньги. Скорее всего, они к этому не готовы, плюс платформа все-таки позиционируется как своего рода зона свободы. Нужно понимать, что Telegram существует не в вакууме, есть огромное количество других мессенджеров, которые с ним конкурируют.

Вопрос в том, какое влияние это окажет на саму платформу, на ее маржинальность, не усилит ли это позиции конкурентов Telegram».

По данным МТС AdTech, к началу года аудитория Telegram в России выросла до рекордных 105 млн пользователей.

