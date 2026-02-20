Самый дорогой автомобильный госномер выставили на продажу за 2 млрд рублей

Самый дорогой автомобильный госномер в России продается за более чем 2,1 млрд руб., узнало «РИА Новости». Сейчас на рынке есть 16 номеров с оценкой выше этой суммы каждый. Один из них выставлен на продажу в 2023 году, а другие — в 2024 и 2025 годах.

Коды регионов, которые есть на госномерах, разнообразны. Среди них — Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан. Продавцы самостоятельно устанавливают цену на товар. При этом официально в России продавать и покупать госномера нельзя: их выдают водителям после регистрации авто в ГИБДД.

В октябре депутаты Госдумы от фракнции «Новые люди» внесли в парламент законопроект, предусматривающий платное бронирование «красивых» номеров через «Госуслуги». Документ регламентирует порядок резервирования таких номеров и устанавливает, что размер оплаты за услугу будет определяться уполномоченным регистрирующим органом. Рассмотрение законопроекта назначено на февраль.