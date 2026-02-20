Суд вернул в казну два завода

Лефортовский районный суд Москвы 20 февраля удовлетворил требования Генпрокуратуры России к бывшим министрам имущественных отношений правительства Оренбургской области Константину Костюченко и Александру Самбурскому, а также к членам ОПГ Олегу Скубакову и Сергею Корчагину об обращении в казну государства 74,22% акций АО «Южно-уральский завод магниевых соединений» и 100% долей ООО «Завод ФММ» общей стоимостью 1,3 млрд руб. Названные общества специализируются на добыче и переработке магниевой руды, а также производстве на ее основе удобрений.

В ходе судебного заседания установлено, что в период с 2014 по 2023 год господа Костюченко и Самбурский без проведения конкурсных процедур и по заниженной цене передали в личную собственность господ Скубакова и Корчагина контрольный пакет акций государственного предприятия (74,22%) за 183 млн руб. при рыночной стоимости 668 млн.

Став мажоритарными владельцами завода, господа Скубаков и Корчагин деньги в его развитие не вкладывали, а вырученную прибыль под видом беспроцентных займов направляли на расширение материально-технической базы своей компании.

Решение суда по ходатайству прокурора обращено к незамедлительному исполнению.

Мария Локотецкая