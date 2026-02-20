Предполагаемых похитителей 8 млн рублей у участников СВО установили на Вологодчине

Следствие установило в Вологодской области трех предполагаемых похитителей денежных средств у участников спецоперации. Сумма ущерба превышает 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Трем участникам организованной группы инкриминируется три эпизода преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ведомстве полагают, что фигуранты с 2025 по 2026 год находили россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и склоняли их передать банковские карты. На эти платежные средства приходили выплаты, положенные при заключении контракта с Минобороны. Злоумышленники убеждали участников спецоперации оформить на них право распоряжения и пользования выплатами, далее мошенники получали доступ к расчетным счетам.

Жертвами аферистов стали три жителя Вологодчины. Правоохранители задержали подозреваемых, по местам жительства прошли обыски с изъятием вещественных доказательств.

Татьяна Титаева