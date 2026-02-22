В Черноземье 23 февраля будет морозно и немного снежно, до –9°C

В понедельник, 23 февраля, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода со снегом. Температура будет варьироваться от –2°C до –9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –9°C, днем поднимется до –2°C и продержится на этом уровне до конца дня. Южный и юго-восточный ветер до 4 м/с. Вечером и ночью обещают снегопад.

В Воронеже столбик термометра утром также покажет –9°C, а днем воздух прогреется до –3°C. Ветер юго-восточный, 2–3 м/с. Ночью возможен снег.

В Курске утром будет –7°C, днем — –3°C, а вечером и ночью — –2°C. Южный ветер 3–4 м/с. Вечером и ночью прогнозируется снегопад.

В Липецке температура воздуха утром составит –8°C. Днем потеплеет до –4°C, а вечером и ночью — до –3°C. Южный ветер 3–4 м/с. Ночью выпадет снег.

В Орле утром будет –6°C, днем и вечером термометр задержится на значении –3°C, а ночью покажет –2°C. Ветер южный, до 4 м/с. Вечером и ночью ожидается снегопад.

В Тамбове будет холоднее: –8°C — утром, –5°C — днем и вечером и –6°C — ночью. Южный ветер 3 м/с. Ночью возможен небольшой снег.

Алина Морозова