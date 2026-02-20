В Шри-Ланке буддийские монахи вышли на митинг протеста

Сотни буддийских монахов провели митинг в столице Шри-Ланки, передает агентство Associated Press (AP). По мнению монахов, правительство неуважительно относится к буддизму и пренебрегает давней традицией советоваться с монахами по государственным вопросам.

Монахи, принявшие участие в протесте в Коломбо, зачитали обращение, которое, по их словам, будет направлено президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке. В документе говорится, что правительство Шри-Ланки обязано основывать свои ценности на принципах буддизма и признавать право духовенства давать советы по вопросам государственного управления.

В обращении также содержится призыв исключить назначение небуддистов на высшие должности в Шри-Ланке, внедрить буддийские ценности в школы и систему образования и обеспечить защиту всех археологических памятников, связанных с этой религией. Протест прошел без каких-либо актов насилия.

Конституция Шри-Ланки, где проживает около 22 млн человек, закрепляет за буддизмом роль ведущей религии, однако гарантирует свободу вероисповедания. Более 70% населения исповедует буддизм, а монахи пользуются большим авторитетом в социальных, культурных и политических делах.

