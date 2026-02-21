В Черноземье 22 февраля будет пасмурно и холодно, до –12°C

В воскресенье, 22 февраля, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Температура будет варьироваться от –2°C до –12°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура утром составит –12°C. Днем резко потеплеет до –2°C, вечером похолодает до –5°C, а ночью — еще до –8°C. Восточный и юго-восточный ветер 2–3 м/с.

В Воронеже утром также ожидается –12°C, днем температура поднимется до –4°C, вечером упадет до –6°C, а ночью — до –9°C. Южный и юго-восточный ветер 1–2 м/с.

В Курске столбик термометра утром покажет –12°C. Днем он резко поднимется до –2°C, вечером покажет –4°C, а ночью — –7°C. Южный и юго-восточный ветер 3 м/с.

В Липецке температура утром составит также –12°C. Днем воздух прогреется до –4°C, вечером похолодает до –6°C, а к ночи — до –8°C. Южный ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается –11°С, днем и вечером температура поднимется до –4°С, а ночью понизится до –6°C. Южный ветер 3–4 м/с. Вечером и утром ожидается небольшой снег.

В Тамбове утро тоже будет холодным — –11°C. Днем потеплеет до –4°C, вечером и ночью температура сохранится на уровне –6°C…–8°C. Южный ветер 2–3 м/с.

Алина Морозова