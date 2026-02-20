«Главное — не переборщить»

Музей истории ГУЛАГа подвергся реорганизации. Отныне он будет называться Музеем памяти геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. По словам нового директора Натальи Калашниковой, старые фонды будут находиться на государственном учете. Пока что экспозиция остается закрытой из-за проблем с пожарной безопасностью. Именно по этой причине Музей истории ГУЛАГа был временно закрыт в ноябре 2024 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что учреждениям культуры не следует игнорировать предписания пожарных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Цель проекта — «сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях». Остается неясной судьба старой экспозиции: какая-либо информация на этот счет отсутствует.

В частности, там были собраны документы, письма, личные вещи, воспоминания бывших заключенных. Музей истории ГУЛАГа прекратил работу в ноябре 2024 года. Официальная причина — нарушение правил пожарной безопасности и комфортного пребывания посетителей. Тогда закрытие признали временным — вплоть до устранения указанных выше нарушений. Между тем отдельные представители, которых принято относить к разгневанной общественности, требовали данное учреждение ликвидировать как антисоветское и вражеское.

Прошло почти полтора года, и вот музей закрыт уже официально. Конечно, никто не спорит, что неприятие нацизма нужно формировать, но почему за счет истории ГУЛАГа? В столице есть много больших и качественных площадок, где, конечно же, соблюдены все нормы пожарной и другой безопасности и где посетителям будет комфортно. Там вполне можно разместить новую экспозицию.

Что касается самой тематики, Российская Федерация на государственном уровне признает факт политических репрессий в годы правления Иосифа Сталина. Владимир Путин неоднократно это подчеркивал. Президент России, как известно, поручил создать на Колыме «Музей памяти» жертв подобных злодеяний. В школах по-прежнему проходят заглавное произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Правда, версию немного сократили, но тематика остается и доводится до подрастающего поколения. И сам писатель — ярый противник сталинизма и советской власти — неограниченно издается в России и считается патриотом-государственником.

Все, конечно, может измениться, но на сегодня это именно так. Это даже может показаться странным: Солженицына изучать можно, а историю ГУЛАГа — нельзя. Хотя, конечно, нужно признать, никакого политического запрета нет: есть нарушения пожарной безопасности. Но так получается, что один музей с ней не справился, а другой — вполне. К тому же всегда считалось, что правда о так называемых темных пятнах истории идет лишь на пользу стране, а никак не во вред.

Однако голос тех, кто уверен в обратном, звучит намного громче. Сейчас в РФ есть тенденция восстановления памятников Сталину. Как известно, в Москве на станции метро «Таганская» открыли известный барельеф в качестве подарка пассажирам к 90-летию столичного метрополитена. Суть в том, что некоторые опасаются, как бы вслед за этим не произошла полная реставрация сталинских порядков. А есть и такие, кто за это активно выступают. Можно даже рискнуть сказать, что частично они уже восстановлены.

Может быть, это и неплохо в данный исторический момент. Однако кажется, что здесь главное — не переборщить. Перегибы — это не всегда хорошо. И еще важно отметить, что большая часть населения современной России в целом в курсе, что такое ГУЛАГ. Хотя Главное управление исправительно-трудовых лагерей прекратило свое существование в далеком 1960 году. Не факт, что многие знают, как именно это расшифровывается, но суть в целом понятна — туда лучше не попадать.

Дмитрий Дризе