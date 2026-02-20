«Амкар-Пермь» завершил южный сбор победой

ФК «Амкар-Пермь» завершил тренировочный сборы в Сочи победой над молодежной командой калининградской «Балтики». Итог поединка 2:0. Голами в контрольной игре отметились Лев Толкачев и Денис Михайлов.

Ранее подопечные Ярослава Молчанова обыграли ФК «Череповец» и сыграли вничью с питерским «Динамо».

Команда отправляется в Пермь, после чего игроков ждут два дня выходных и старт подготовки к первому туру сезона. Напомним, что гостевой матч против «Динамо-Владивосток» будет сыгран в Подмосковье. По решению соперника игра перенесена на резервную арену. Матч пройдет 28 февраля в Подольске.