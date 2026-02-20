В северной части Батайска планируют построить спорткластер

В Батайске планируют построить спортивный кластер. Он будет находиться в северной части города, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В рамках проекта предполагается возвести ледовую арену, два футбольных поля, корты для тенниса. Также планируется отремонтировать гребную базу. Работы проведут за средства инвесторов.

Кроме того, Батайск претендует на федеральное софинансирование для благоустройства парка в размере 60 млн руб. Планируется полностью обновить фонтан: заменить чашу на плоскостную светодинамическую конструкцию.

Мария Хоперская