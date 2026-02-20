ЦБ: компании смогут проводить платежи в цифровых рублях по реестру

Банк России разрешит компаниям выплаты в цифровых рублях по реестрам. Это значит, что организации смогут проводить одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод, следует из проекта указания ЦБ.

«Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и так далее»,— пояснили в регуляторе.

По оценке ЦБ, такой формат ускорит зачисление денег, снизит риск ошибок в реквизитах и упростит бухгалтерские процедуры. Документ также дополняет правила платформы положениями о правовой основе трансграничных расчетов в цифровых валютах центральных банков. Замечания и предложения к проекту принимаются до 6 марта.

В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поэтапное внедрение цифрового рубля и QR-кода для оплаты покупок. С 1 сентября 2026-го клиенты банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут совершать покупки с использованием цифровых рублей.