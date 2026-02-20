Путин обсудил с членами Совбеза научные исследования в интересах обороны

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стали научные исследования в интересах обороны.

«У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня — о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства»,— заявил глава государства в начале совещания.

Отдельно Владимир Путин попросил главу российской делегации на переговорах по Украине Владимира Мединского рассказать об итогах встречи в Женеве 17-18 февраля. В докладе также участвовал начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков. Президент уточнил, что ему уже сообщали детали переговоров, но он хотел бы, чтобы все члены Совбеза «тоже были ознакомлены прямо, что называется, "из первых уст"».