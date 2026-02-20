Пермские предприятия ОПК награждены госнаградами

20 февраля губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил государственные и региональные награды коллективам и сотрудникам ведущих промышленных предприятий Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба региона. Указом президента РФ за большой вклад в укрепление оборонного потенциала и достигнутые трудовые успехи орденом «За доблестный труд» награждены коллективы АО «ОДК-Авиадвигатель», ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Пермский завод "Машиностроитель"».

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В ходе церемонии Дмитрий Махонин напомнил, что 2026 год объявлен в регионе годом промышленности. «Сейчас особенно важно вспомнить историю пермских заводов, гордиться достижениями и строить планы на будущее. Пермский край всегда был опорным для страны благодаря промышленности и людям, которые трудятся на предприятиях», — отметил губернатор.

Государственной наградой «За военные заслуги» были отмечены сотрудники «Пермского порохового завода». Орденом Дружбы за вклад в разработку новых образцов спецтехники и многолетнюю добросовестную работу награждены сотрудники «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы». Отдельно были отмечены сотрудники «ОДК-Авиадвигатель» и «Пермского порохового завода» за большой вклад в укрепление оборонного потенциала России и многолетнюю добросовестную работу и награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На церемонии также вручили региональные награды. За особо выдающиеся личные заслуги в развитии промышленности Пермского края памятным знаком «Герб Пермского края» II степени и за высокие достижения в развитии промышленности Пермского края медалью «За заслуги перед Пермским краем» награждены сотрудники АО «Пермский завод "Машиностроитель"».