Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Женеве

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности попросил своего помощника, главу российской делегации в Женеве Владимира Мединского рассказать о переговорах с представителями США и Украины.

Владимир Мединский

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Мединский

«Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из министерства обороны, для того, чтобы — они мне докладывали, — но хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться»,— сказал Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза.

17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по мирному завершению конфликта на Украине. В предыдущих двух встречах российская делегация состояла из представителей Минобороны, а на этот раз ее возглавил Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Украинская делегация заявила о продвижении в переговорном процессе.

Лусине Баласян