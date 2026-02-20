Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за пожара на ферме в Ленобласти эвакуировали 60 животных

Из опасной зоны в связи с пожаром на ферме в деревне Рыбицы вывели 40 коз и 20 коров. Площадь возгорания составила 100 кв. м, сообщили в пресс-службе ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба».

Фото: ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба»

Вызов по пожару поступил спасателям в 16:39. Открытый огонь возник на ферме размером 7х50 метров.

Из-за происшествия эвакуировали 40 коз и 20 коров. Работы по ликвидации огня проводит личный состав 106-й пожарной части Леноблпожспас. Информация о пострадавших уточняется.

Татьяна Титаева

