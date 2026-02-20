Суд ужесточил приговор экс-сотруднику свердловского МинАПК

Свердловский областной суд Екатеринбурга ужесточил наказание бывшему ведущему специалисту отдела государственного технического надзора министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Виктору Волынкину по делу о взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Первоначально в ноябре 2025 года Железнодорожный районный суд назначил Виктору Волынкину штраф в размере 3,48 млн руб. и лишение права занимать должности, связанные с исполнением государственных функций, на 5 лет. Прокуратура обжаловала решение, требуя назначения более строгого наказания.

Свердловский облсуд удовлетворил апелляционное представление и назначил ему 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 1,062 млн руб. (вдвое превышающий сумму взятки), а также запрет на занятие должностей, связанных с исполнением государственных и административных полномочий, на 5 лет. Кроме того, суд конфисковал ноутбук осужденного в доход государства. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Виктор Волынкин признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя, за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере).

Установлено, что в период с января 2020 по май 2022 года он получил от директора мотошколы «МотоАкадемия» взятки на общую сумму свыше 531 тыс. руб. Деньги были переданы за неприменение входящих в его полномочия мер ответственности при выявлении нарушений, допускаемых сотрудниками мотошколы.

Взяткодатель, бывший директор «МотоАкадемии», был осужден в декабре 2024 года по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Он получил штраф в размере 2,5 млн руб. и запрет на выполнение управленческих функций в организациях на срок 3 года.

Полина Бабинцева