Доходы выводят из тени

Налоговая нашла скрытые доходы у 64 тыс. москвичей. Их легализация в прошлом году принесла в бюджет около 9 млрд руб., сообщили в столичном управлении ФНС. 29 тыс. человек задекларировали доходы от операций с имуществом, а труд около 85 тыс. работников был в итоге оформлен официально. 7 тыс. из них — это иностранные граждане. В результате доначислений бюджет получил еще 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как налоговая проверяла москвичей? И продолжится ли тенденция? На эти вопросы “Ъ FM” ответил партнер Kept Донат Подниек: «Было показано, сколько неработающих граждан было на учете в налоговых органах несколько лет назад, насколько эта доля снизилась и как увеличилась доля тех, кто платит налог. Значительная доля налогоплательщиков — это самозанятые.

Несколько лет назад, по данным налоговой службы, доля людей без официальных доходов была достаточно существенная, но к 2025-му она уменьшилась. Выявление, безусловно, есть. Бывает такое, что кто-то нажаловался: человек арендовал квартиру, потом поссорился с арендодателем, пришел в налоговую и сказал: "Я платил деньги за аренду, а арендодатель налоги не платил". Я думаю, что больше сказались не контрольные мероприятия налоговых органов, а введение льготных и упрощенных режимов для уплаты налогов.

В частности самозанятость, когда не нужно регистрировать ИП и сдавать отчетность, позволила многим физическим лицам понять, что им гораздо более опасно и некомфортно брать на себя риски неуплаты налогов и последующего общения с налоговыми органами, не дай бог уголовная ответственность могла возникнуть. При этом не так сложно зарегистрироваться на сайте в качестве самозанятого и платить небольшие суммы».

Как отмечают опрошенные “Ъ FM” юристы, подобная практика постепенно становится нормой не только в Москве, но и в других регионах. В зоне особого внимания операции, которые сложно отследить традиционными способами. В частности, речь идет о сделках с криптовалютой, поясняет заместитель председателя Общественного совета при УФНС по Москве Михаил Успенский: «В Российской Федерации на текущий момент отсутствует прямой контроль за расходами в целях налогообложения. Вместе с тем ФНС достаточно давно системно выявляет незадекларированные доходы, в этой связи ведется работа.

В данном случае, скорее всего, речь идет о выявлении доходов, которые проходили по расчетным счетам физических лиц, но не нашли отражения в своих декларациях. Не исключено, что значительную часть такого рода доначислений составляют операции с криптовалютой».

План работы по выявлению неработающих россиян Минтруд представил весной прошлого года. По данным министерства, в 2025-м почти 1 млн сотрудников вышли из тени, на рынке труда легализовалось 976 тыс. человек.

Анна Кулецкая