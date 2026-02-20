В Свердловской области сумма выплат по ОСАГО выросла на 7,9% за год

В Свердловской области общая сумма выплат по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) выросла на 7,9% и составила 5 млрд руб. Об этом журналистам рассказал президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Количество убытков за 2024 год составило 49 тыс. штук. «Как и в целом по Российской Федерации, количество убытков немножко снизилось. Но везде на протяжении всего прошлого года росла средняя выплата, и это было обусловлено как увеличением тяжести, так и в первую очередь, наверное, все-таки изменением стоимости запасных частей»,— пояснил господин Уфимцев.

Количество коротких договоров ОСАГО за последний месяц при этом выросло по сравнению с январем 2025 года в 15 раз: с 5,4 тыс. до 83,3 тыс., рассказал генеральный директор АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС) Николай Галушин. При этом количество договоров без учета коротких полисов снизилось, но не так значительно: с 94,3 тыс. до 80,9 тыс. Средняя стоимость длинного полиса с января прошлого года несколько снизилась — с 6,9 тыс. руб. до 6,8 тыс. руб. Средняя стоимость в Свердловской области при этом ниже, чем по Российской Федерации, заметил Евгений Уфимцев: по стране она составляет 7,2 тыс. руб.

При этом в целом в 2025 году стоимость полиса снизилась на 3,3% к 2024 году, составив 6,6 тыс. руб. Средняя выплата по ОСАГО по итогам 2025 года достигла 103,7 тыс. руб., что на 19,3% больше показателей 2024 года.

Помимо этого, по итогам 2025 года Свердловская область вошла в топ регионов по числу заявлений на выплаты, оформленных с помощью европротокола. При этом к 2024 году это число показало снижение на 8,6% (23,8 тыс. штук). Доля заявлений, оформленных с помощью европротокола, от общего числа заявлений в регионе составила 46,3%. Это выше, чем среднем по стране (41%).

В Свердловской области в 2025 году заключили 1,7 млн договоров ОСАГО — на 26,6% больше, чем в 2024-м. Из них 343 тыс. пришлись на краткосрочные полисы. Общая сумма собранных премий достигла 8,9 млрд рублей. Частота страховых случаев в области по итогам 2025 года составила 3,7% — на 0,5 п.п. ниже, чем годом ранее, и меньше общероссийского показателя. Средняя частота по России — 4,4%.

Анна Капустина