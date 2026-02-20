Кадры для промышленности: Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу

В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Есть результат!» в Екатеринбурге состоялся круглый стол «Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей», посвящённый решению ключевого кадрового вопроса в обрабатывающих отраслях.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил, что до 2032 года дополнительная потребность в кадрах в обрабатывающей промышленности составит порядка 1,7 млн человек.

«Сегодня принципиально важно выстроить системную связку “школа – СПО – вуз – предприятие” и не допустить появления людей без профессии. Современная промышленность нуждается в квалифицированных рабочих и инженерах, а значит, система образования должна гибко реагировать на реальные запросы экономики», - подчеркнул Владимир Гутенев.

Он напомнил, что решения, принятые на уровне Правительства, позволяют регулировать объёмы платного приёма по отдельным специальностям исходя из реального спроса экономики, а развитие среднего профессионального образования становится одним из ключевых факторов технологической устойчивости страны.

По словам Владимира Гутенева, важнейшую роль в формировании кадровой вертикали играет системная работа профессионального сообщества.

«Совместно с партией “Единая Россия” и промышленными предприятиями Союз машиностроителей России выстраивает комплексную модель профориентации - от школьной скамьи до рабочего места на современном производстве», - отметил он.

В партнёрстве с «Единой Россией» Союз машиностроителей России реализует проекты «Звезда», «Неделя без турникетов» и отраслевые премии, формируя устойчивую кадровую базу для промышленности.

Активное участие в реализации этих проектов принимает Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Елена Георгиева.

В ходе дискуссии Владимир Гутенев предложил включить в Народную программу положения о двукратном увеличении минимального размера оплаты труда в промышленности, дополнительных стимулах для сотрудников стратегических производств, а также о создании 12 центров повышения квалификации для рабочих профессий.

Отдельное внимание было уделено формированию промышленного блока программы с выделением оборонного сегмента. Кроме того, проинформировано о реализации поручения Президента по трудоустройству участников СВО: на предприятиях Союза машиностроителей России и Госкорпорации «Ростех» уже проводится их профессиональная адаптация с учётом полученных военных специальностей и практических навыков.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Реклама

**** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

* * * Союз машиностроителей России - организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

** * Бюро Союза машиностроителей России – основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских ВУЗов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»