В январе инфляция в Татарстане достигла 7% после 6,64% в декабре 2025 года. Это выше общероссийского уровня (6%) и уровня Приволжского округа (6,76%), сообщает РБК Татарстан со ссылкой на отделение Банка России — Национальный банк по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Инфляция в Татарстане в январе выросла до 7%

Продукты питания подорожали на 8,2%, сильнее всего — чай, кофе и какао (+17,5%). Алкоголь вырос на 14,8%, рыба — на 13,7%, хлеб и кондитерские изделия — на 12%. Подешевели яйца (на 27,4%), сахар (на 7,2%) и макароны с крупами (на 5,5%).

Непродовольственные товары подорожали в среднем на 2,2%, услуги — на 11,8%,

Анна Кайдалова