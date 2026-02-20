Деньги вкладчиков осели за границей
Экс-главу Невского банка осудили за хищение 1,5 млрд рублей
Суд в Москве заочно приговорил бывшего врио председателя правления петербургского Невского банка Владимира Бондаренко к девяти годам колонии. Он был признан виновным в хищении наличных денежных средств кредитной организации на сумму порядка 1,5 млрд руб. В 2023 году его подручный Дмитрий Шеховцев получил по этому делу восемь лет.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
20 февраля Замоскворецкий райсуд столицы заочно назначил Владимиру Бондаренко девять лет колонии и штраф в размере 1 млн руб. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Заявленный государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в интересах банка иск передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Арест на имущество Бондаренко сохранен до исполнения приговора»,— указано в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Должность главы правления банка уроженец Луганска Бондаренко занял в октябре 2019 года после покупки пакета в 9,9% акций у самарского предпринимателя Александра Мариничева и ухода с поста предыдущего главы Вячеслава Васильева. До этого фигурант работал в эстонской инвесткомпании. Его назначение было согласовано ЦБ.
По материалам дела, с конца ноября по начало декабря 2019 года Владимир Бондаренко активно использовал свой счет в Невском банке для перевода и обналичивания денежных средств. Также после своего назначения он создал филиал банка в Москве.
8 декабря Владимир Бондаренко выписал в новый офис 1,5 млрд руб. наличными. Сумму доставили инкассаторским броневиком и складировали в кассе. В ту же ночь другой автомобиль, замаскированный под машину инкассаторов, вывез эти деньги в неизвестном направлении.
9 декабря после изучения записей с камер видеонаблюдения Невский банк обратился с заявлением в МВД. На следующий день было возбуждено уголовное дело. К этому времени Владимир Бондаренко успел скрыться за границей, его объявили в федеральный розыск.
В ноябре 2023 года тот же Замоскворецкий суд приговорил менеджера банка Дмитрия Шеховцева к восьми годам колонии по этому уголовному делу. Гражданский иск в интересах банка, заявленный АСВ, назначенным конкурсным управляющим банка, удовлетворен в размере более 1,5 млрд руб.
Напомним, 13 декабря 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского банка в связи с полной утратой собственного капитала вследствие хищения значительной части активов. В кредитной организации была введена временная администрация. В 2020 году банк был признан банкротом.
Невский народный банк работал на финансовом рынке с 1990 года и по величине активов занимал 317-е место в банковской системе России.