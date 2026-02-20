«Талибан» отчитался об уничтожении около 600 музыкальных инструментов

Представители афганского движения «Талибан» заявили, что сожгли около 500 музыкальных инструментов, собранных у населения в провинции Парван, передает издание Afghanistan International. Представители властей в соседней провинции Лагман сообщили об уничтожении более 100 инструментов.

По сообщению государственного телевидения Афганистана, в течение последнего года полиция нравов собирала музыкальные инструменты в провинции Парван, чтобы сжечь их. По словам сотрудника полиции нравов Абдула Моджиба Ханафи, среди инструментов были фисгармонии, таблы (небольшой парный барабан), томбаки (персидский барабан среднего размера), дафы (разновидность бубна), а также колонки, динамики и другое аудиооборудование.

С момента повторного прихода к власти в августе 2021 года движение «Талибан» запретило трансляцию и прослушивание музыки. За последние четыре года власти задержали десятки людей и уничтожили тысячи музыкальных инструментов и различное музыкальное оборудование. Представители движения также предупредили владельцев отелей по всему Афганистану, чтобы они не допускали воспроизведения музыки на общественных мероприятиях.

Подробнее об уничтожении музыкальных инструментов в Афганистане «Ъ» писал в материале «Все солдаты бородаты, все афганцы без греха».

Елизавета Труфанова