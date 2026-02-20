Инфляция в Пермском крае в январе выросла до 7,4%

Годовая инфляция в Пермском крае в январе ускорилась до 7,4% после 6,7% в декабре, сообщает пресс-служба пермского отделения Центобанка. «В основном это было связано с временными факторами: повышением НДС и утильсбора на автомобили, а также аномальными морозами в регионе», - говорится в сообщении. Как поясняют специалисты, в связи с холодным и снежным январем выросли затраты тепличных хозяйств на отопление и освещение. Это привело к удорожанию овощей, особенно огурцов и помидоров. Снижение цен зафиксировано на молочную продукцию в связи с ростом производства молока.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Подорожание импортных и отечественных автомобилей связано с индексацией утилизационного сбора. Дефицит комплектующих привел к росту цен на компьютерную технику. Из-за повышенного спроса подорожали турпутевки в страны Юго-Восточной Азии. «В целом по стране инфляция составила 6%. По прогнозу, в 2026 году она снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%», - отмечают специалисты ЦБ.