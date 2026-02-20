Предполагаемого похитителя 11 млн рублей в Петербурге нашли в Махачкале

Ранее судимого 42-летнего мужчину задержали в Махачкале по подозрению в совершении многомиллионной кражи из квартиры дома в Парголовском переулке. Полагают, что он причастен к совершению еще двух краж на 11 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в ночь на 30 ноября злоумышленник проник в жилье на улице Савушкина, отжав дверь на балконе. Он вынес оттуда ювелирные изделия на сумму 10 млн рублей и 8 тыс. долларов США.

Помимо этого, правонарушитель проник через окно в кассовую зону стоматологической клиники. Ему удалось похитить почти 150 тыс. рублей. По этим двум фактам возбуждены уголовные дела по статье о краже. Жителя Махачкалы арестовали.

Татьяна Титаева