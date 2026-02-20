Пермский университет увеличит количество мест для бесплатного обучения

В 2026-2027 учебном году Пермский национальный исследовательский университет (ПГНИУ) увеличит количество бюджетных мест с 2176 до 2341. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Основная причина общего уменьшения платных мест связана со снижением контингента иностранных студентов. Это обусловлено тем, что университет обязан предоставлять общежитие всем иностранным первокурсникам, а в текущем году число мест в общежитиях уменьшится из-за начала масштабных ремонтных работ. Данное решение было принято самим университетом. Это был наш собственный выбор», - пояснили в вузе.

В частности, на экономическом факультете в этом году было выделено 208 платных мест, 50 из них для иностранных студентов. В следующем учебном году запланировано 174 мест для платников. Общее количество студентов, принятых на бюджетной основе, вырастет на 10%.