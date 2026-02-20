Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В зоопарке с крокодилами в Екатеринбурге нашли нарушения в содержании животных

В частном зоопарке Екатеринбурга сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения условий содержания животных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что в помещениях для содержания животных отсутствует учет уборочных мероприятий. Помещения для крокодилов и аллигаторов находятся в неудовлетворительном состоянии. «Загрязненность создает риск ухудшения состояния здоровья животных и потенциальную угрозу здоровью сотрудников учреждения и посетителей», — говорится в сообщении. Кроме того некоторые террариумы не ооборудованы замками или задвижками.

Руководству зоопарка выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Полина Бабинцева

Новости компаний Все