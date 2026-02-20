В Удмуртии идет подготовка к пожароопасному сезону в лесах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Профильные отделы регионального Минприроды и специалисты Удмуртлеса завершают формирование документальной базы.

В республике актуализирован список владельцев земель, граничащих с лесом, которым необходимо провести противопожарные работы, включая обновление минерализованных полос и очистку территорий от сухой травы.

Для своевременного обнаружения пожаров утверждено 140 маршрутов патрулирования общей протяженностью почти 8,8 тыс. км. К началу сезона будут функционировать 21 камера видеонаблюдения, а также применяться беспилотники для выявления нарушений.

Утверждены 25 планов тушения пожаров для каждого лесничества, заключено более 325 соглашений с арендаторами о привлечении дополнительных сил и техники. Контролирующие органы начали оценку готовности региона к сезону, а в конце февраля стартуют проверки природоохранной прокуратуры.

Анастасия Лопатина