ВСУ атаковали больницу в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью беспилотников по больнице в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате удара повреждено здание медучреждения, сгорел легковой автомобиль. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, добавил господин Богомаз.

Утром глава региона сообщил о массированной атаке БПЛА на область. Пострадали два человека. Повреждены пять частных домов и два автомобиля.