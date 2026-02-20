Петербурженку оштрафовали на 300 тысяч рублей за донат экстремистам 500 рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Елену Богданову на 300 тыс. рублей по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, летом 2021 года фигурантка перевела 500 рублей НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Деньги ушли в банк Нью-Йорка.

Отмечается, что Елена Богданова признала вину и перевела в российские благотворительные организации большую сумму, чем экстремистской организации. Помимо штрафа, суд постановил конфисковать у нее телефон, с которого были деньги на счет НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Артемий Чулков