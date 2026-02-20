Прокуратура не стала обжаловать приговор супруге прикамского общественника

Приговор в отношении Ирины Файзуллиной (внесена в перечень террористов и экстремистов) вступил в законную силу. Как сообщается в группе поддержки осужденной, гособвинение решило не вносить апелляционное представление на решение суда первой инстанции. Напомним, госпожа Файзуллина (внесена в перечень террористов и экстремистов) 2 февраля этого года была осуждена к штрафу в размере 300 тыс. руб. Она была признана виновной по ст. 282.3 ч. 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Речь идет о спонсировании структур Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским, признан иностранным агентом, запрещен и ликвидирован). Ирина Файзуллина (внесена в перечень террористов и экстремистов) признала вину в полном объеме.

При этом на приговор осужденной за тот же состав преступления Елене Гусевой (внесена в перечень террористов и экстремистов) прокуратура внесла апелляционную жалобу. Активистка также была приговорена к штрафу 300 тыс. руб.