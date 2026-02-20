Мэр Энергодара сообщил об артобстреле города со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС — Энергодара. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале.

Господин Пухов призвал жителей города срочно покинуть улицы. «Особенно Набережную и Приднепровскую»,— уточнил мэр.

Сегодня днем ВСУ также атаковали территорию школы № 4 в Энергодаре. В тот момент в здании находились 600 детей и 100 сотрудников. Летевший в сторону школы дрон врезался в дерево, после чего взорвался, говорил Максим Пухов. Обошлось без пострадавших. Повреждены остекление и фасад здания.