Баста, «Пер Гюнт» и «Кутюр»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты Дениса Майданова, Басты, Татьяны Булановой, групп «Комиссар» и «Радиопомехи». В театрах представят спектакли «Домик на окраине», «Пер Гюнт», «март», а на выставках — картины художников уральской группы. В кинотеатрах появятся фильмы «Кутюр», «Человек, который смеется», «Цинга» и «Драники».



Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Концерты

В Центре международной торговли 21 февраля выступит народный артист РФ Денис Майданов. Вместе со своей группой «Терминал D» он проведет юбилейный концерт в честь своего 50-летия и исполнит для поклонников хиты и новые песни. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 8 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 23 февраля состоится выступление группы «Радиопомехи» из Санкт-Петербурга. Сами участники описывают свое творчество как «гараж-рок из питерских подворотен». Группа едет в большой тур по городам, чтобы представить новый альбом «Остановка в развитии», включающий семь треков. Стоимость билета от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб. 18+

В Центре международной торговли 24 февраля пройдет концерт Татьяны Булановой. Известная российская певица исполнит свои хиты «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другие песни в рамках юбилейного тура. Стоимость билета от 4 тыс. до 7 тыс. руб. 12+

В концертном зале имени Прокофьева 24 февраля выступит пианист Борис Березовский с программой «Ноты и рифмы времени». В концерте принимает участие скрипач Валерия Абрамова, а также актер и заслуженный деятель искусства России Влад Маленко. Выступление объединяет классическую музыку и современную поэзию, любовную лирику и импровизацию. Стоимость билета от 2,7 тыс. до 6 тыс. руб. 6+

Фото: Георгий Кардава, Коммерсантъ

В «Максимилианс» 24 февраля пройдет выступление группы «Комиссар». Организованный в 1990 году коллектив приобрел большую популярность и продолжает выступать по сей день. Группа порадует поклонников исполнением известных песен «Ты уйдешь», «Дрянь», «Королева снежная», «Ты вернешься» и другие хиты. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. 18+

На ледовой арене «Трактор» 26 февраля состоится концерт известного хип-хоп-артиста Басты (Василий Вакуленко). Артист исполнит известные хиты и последние песни «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права» и другие. Стоимость билета до 20 тыс. руб. 16+

В клубе Ozz 26 февраля выступит альтернативная рок-группа «Dругой ветер», сформированная в Петергофе в 2000-х годах. В рамках тура «В темноте» челябинцы смогут услышать новые песни из одноименного альбома группы и познакомиться с ее творчеством. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 3 тыс. руб. 16+

Спектакли

В «Новом художественном театре» 25 февраля пройдет спектакль «Домик на окраине» по пьесе Алексея Арбузова. Это история о людях, на долю которых выпали трудные испытания военного тыла, о переплетении судеб, вынужденном взрослении на фоне ужасающих событий войны. Стоимость билета 500-600 руб. 16+

В театре драмы имени Наума Орлова 26 и 27 февраля покажут один из новых спектаклей «Пер Гюнт» по пьесе Генрика Ибсена. Это история о молодом человеке, который полон дерзких мечтаний и энергии. Он импульсивен, эгоистичен, постоянно попадает в различные приключения, бросая вызов судьбе, пытаясь быть собой и найти свое место. Что же скрывается за его поведением? Были ли все совершенные поступки напрасными? Стоимость билета от 300 руб. до 2,5 тыс. руб. 16+

В mini театре 27 февраля представят спектакль «март». Мария после долгого отсутствия возвращается домой к маме и мужу. «Герои нашего спектакля застряли в бесконечном марте. Говорят, тут ничего не выживает, ни автобусы, ни птицы, ничего. Чего же нам не хватает, чтобы просто быть счастливыми? Почему тоска по неземному счастью разъедает изнутри?»,— спрашивают авторы спектакля. Стоимость билета 1000-1200 руб. 18+

Выставки

В Музее изобразительных искусств с 26 февраля откроется выставка «Союзники», посвященная 90-летию челябинского отделения Союза художников России. Экспозиция объединяет яркие и знаковые работы Николая Русакова, Игнатия Вандышева, Дмитрия Фехнера, Александра Сабурова, Петра Юдакова, Валентины Челинцовой и многих других классиков уральского искусства. Выставка работает до 29 марта 2026 года. Цена билета 200-400 руб. 6+

Кино

В челябинских кинотеатрах с 26 февраля появится фильм «Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем в главных ролях. Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье Недели новой моды. Пытаясь подготовить материал и справиться со сложной болезнью, она начинает совместную работу с оператором Антоном, отношения с которым быстро перерастают в любовь. 18+

Фото: kinopoisk.ru

С 26 февраля в кинотеатрах Челябинска также можно посмотреть фильм «Человек, который смеется». Популярному актеру Дмитрию богатый бизнесмен предлагает сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Артисту обещают гонорар в десять раз больше обычного, из-за чего он и соглашается. На съемках его по неосторожности ранят выстрелом дробью, после операции актер приобретает неожиданный побочный эффект — он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. Дмитрию необходимо как-то продолжить съемку в фильме, чтобы не разочаровать сурового бизнесмена. Главную роль сыграл Евгений Цыганов. 16+

В кинотеатрах с 26 февраля появится фильм «Цинга». Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал, чтобы убедить оленеводов принять таинство крещения. Впереди у миссионеров дальнее северное стойбище, которое местные называют «край земли». Там новым гостям совсем не рады. Главную роль сыграл Никита Ефремов. 18+

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 26 февраля в челябинских кинотеатрах выйдет в прокат фильм «Драники». Школьника Максима на зимних каникулах ждет поездка в деревню. Подслушав разговор родителей, мальчик узнает, что папа потерял работу, теперь им нечем платить по счетам. Вместе с новыми друзьями Макс решает помочь семье. Они превращаются старый УАЗ деда в фудтрак и начинают продавать драники. Главную роль сыграл Мирон Лебедев. 6+

Ольга Воробьева