В Матвеево-Курганском районе пенсионер перевел мошенникам около 350 тысяч рублей

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области пенсионер перевел мошенникам около 350 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неизвестные представились потерпевшему сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили его перевести сбережения на безопасный счет.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил требования ведомства, в пользу пенсионера взыскали указанную сумму. Исполнение решения на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская

