Большинство самарцев хотят, чтобы офис был пространством для отдыха и саморазвития

Более половины сотрудников из Самары считают, что офис должен стать «третьим местом» — пространством для работы, отдыха и саморазвития. Об этом сообщили в сети смарт-офисов SOK, ссылаясь на данные собственного опроса.

Более трети сотрудников готовы, чтобы работодатель оплачивал дополнительные услуги, улучшающие комфорт и экономящие время. Еще 16% согласны разделить расходы. Половина опрошенных готова выделять от 15 тыс. рублей в месяц, 25% — от 5 до 10 тыс. руб. Наиболее востребованными стали собственная кофейня (31%) и зоны для короткого сна или отдыха (16%). Также 13% хотели бы видеть личного психолога, 11% — спортивную зону или кинотеатр.

Самарцы больше всего ценят удобства, способствующие физическому восстановлению и здоровью (33%), а также зоны для психоэмоционального комфорта (14%) и питания (11%). Меньше популярны пространства для саморазвития (22%) и активного отдыха (20%). Около 41% респондентов готовы тратить 1–2 часа в день на личные дела, интегрированные в рабочий день. Четверть опрошенных не одобряет, когда коллеги занимаются личными делами на рабочем месте.

Среди привычек, нарушающих комфорт, лидируют громкие разговоры по телефону и в коллективе (36%), прием пищи за рабочим местом (22%) и бьюти-процедуры (16%). Использование гаджетов для социальных сетей мешает лишь 14% опрошенных.

