«Любэ», Слава КПСС, выставка «Два авангарда» и презентация книги «Невьянская башня»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Славу КПСС, группы «Чиж & Со» и «Любэ». В музеях — увидеть выставки «Над авангардом» и «Два авангарда», «Зазор влияния» и «По следам северного оленя. Коренные народы севера». На театральных площадках — посетить вечер одноактных спектаклей компании «Окоём», читку пьесы «Весталка», спектакль «Медный всадник. Граф Нулин» и мюзикл «Мечтатели». В кино — побывать на фестивале «Внутри», увидеть фильмы «Андрей Рублев», «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» и «Наум. Предчувствия» . А в лекториях пройдут презентации книг Алексея Иванова «Невьянская башня», «"Я буду бороться за священные права редакции". Переписка М. А. Алданова и М. М. Карповича. 1941–1957» и встреча с художником Леонидом Тишковым. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В концерт-холле «Свобода» 21 февраля выступит Слава КПСС. Исполнитель известен треками «Исаакий флоу», «Кайфоград», «РКН», «Я убью себя», «Ради детей». Билеты — от 3,1 тыс. до 8,6 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 21 февраля пройдет концерт проекта «Ноты и рифмы времени». Шедевры классической музыки в нем сочетаются со стихами современных авторов: Ольги Ершовой и Влада Маленко. В программе — произведения Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова, Вольфганга Амадея Моцарта и других классических композиторов. Билеты — от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 25 февраля сыграют концерт «Билет на Чаттанугу». Симфонический оркестр исполнит хиты Рэя Чарльза, знаменитые рок-н-роллы и баллады Элвиса Пресли, мелодии оркестра Гленна Миллера и джазовые стандарты. Билеты — 3,9 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 26 февраля выступит группа «Чиж & Со», известная по хитам «О любви», «Такие дела», «Вечная молодость», «Перекресток», «Она не вышла замуж», «Дополнительный 38-й». «Живой, электрический звук, неповторимая атмосфера!»,— обещают организаторы. Билеты — от 6,5 тыс. до 9 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 27 и 28 февраля выступит группа «Любэ». Коллектив под руководством Николая Расторгуева известен песнями «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Березы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат». Билеты — от 1,8 тыс. до 15 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В пространстве «Центр города» работает выставка «Зазор влияния», которая открылась в рамках фестиваля «Не темно». Она посвящена способности человека наблюдать за миром и разными способами фиксировать эти наблюдения. Проект уже демонстрировался в московском доме культуры «ГЭС-2», в Екатеринбурге показывают его расширенную версию. Объекты выставки переплетают современное искусство с научными методами фиксации наблюдений. Вход — 500 руб., необходимо заранее выбрать и указать время посещения.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (НТМИИ) с 20 февраля работает выставка «По следам северного оленя. Коренные народы севера». На ней представлены живописные и графические работы Владимира Истомина, Бориса Кондрашина, Владимира Игошева и других художников. На экспозиции показаны несколько произведений в технике резьбы по кости. Вход по билету в музей.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 21 февраля работает выставка «Над авангардом». В экспозиции представлены произведения современных российских художников 2000-х–2020-х из коллекции Антона Козлова. Они исследуют современные возможности абстрактного искусства и переосмысляют опыт художников-авангардистов в спектре от восприятия авангарда как интеллектуального прорыва до его иронической деконструкции. Вход по билету в музей.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 21 февраля начнет работу выставка «Два авангарда». В ней объединены произведения пионеров абстрактного искусства 1910-х–1920-х годов из собрания ЕМИИ с работами неофициальных советских художников 1950-х–1980-х из коллекции Антона Козлова. Она показывает путь практик художников-авангардистов и неофициального советского искусства, которое иногда называют «второй русский авангард». Вход по билету в музей.

Спектакли

В театре «Провинциальные танцы» 22 февраля пройдет вечер одноактных спектаклей компании «Окоём». Зрители увидят работы «Курица или рыба» и «ЯгдеЯгдеЯгдеЯ». «Выбор между курицей или рыбой - важный шаг для будущего, однако невозможно объяснить почему предложены именно эти два варианта и что изменится, когда и если он будет совершен»,— пишут создатели спектакля. Билеты — от 700 до 1,1 тыс. руб.

На сцене Камерного театра 24 февраля презентуют совместный с Коляда-театром проект — масштабную читку пьесы «Весталка». Это история фронтовой санитарки в годы войны и в мирное время, которая показывает, какую большую цену отдал советский народ за победу. В проекте задействованы актеры Коляда-театра, Камерного театра и Свердловского академического театра драмы. Билеты — от 700 до 850 руб.

В «Синара Центре» 26 февраля сыграют спектакль «Медный всадник. Граф Нулин». По словам создателей, классика в спектакле оживает «не для галочки, а до мурашек». Постановка сопровождается классической музыкой, которую сыграют на рояле и виолончели. Билеты — 1,2 тыс. руб.

В театре «Театрон» 27 февраля покажут мюзикл «Мечтатели» по мотивам пьесы Эдмона Ростана «Романтики» и мюзикла Харви Шмидта и Тома Джонса The Fantasticks. Спектакль о том, что случится, если Ромео и Джульетта встретятся в наши дни. Ведь может быть, что в этот раз у них все получится. Билеты — от 700 до 900 руб.

Кино

В Музее андеграунда 21 февраля проходит фестиваль экспериментального кино «Внутри». Зрители увидят авторские киноработы, снятые в разных регионах России за последнее время. «Прорывным может стать видео, снятое на бабушкину Nokia и на камеру с барахолки, смонтированные архивные записи с детского утренника или найденные видео с ютуба»,— постулируют создатели фестиваля. В программе одного дня — показы «Программа удмуртского кино», «Пиратская одиссея», «(не)детская программа», «10 способов сказать, как я люблю тебя». Посещение — 500 руб.

В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 21 февраля пройдет детский киноклуб. На нем покажут фильм Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» в оригинале с русскими субтитрами. Кино рассказывает историю газетного репортера Тинтина, которому удается найти приключения по всему миру. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться заранее.

В Доме кино 25 февраля покажут фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Фильм посвящен жизни, творчеству и духовному миру иконописца Андрея Рублева. О нем осталось не так много сведений, но режиссер исследует трагичную судьбу художника в трагичную для страны эпоху. Билеты — 250 руб.

В Ельцин-центре 27 февраля пройдет премьерный показ документального фильма «Наум. Предчувствия» про киноведа Наума Клеймана. Свою работу представит и обсудит с собравшимися режиссер Андрей Натоцинский. «Прогуливаясь по Москве, Санкт-Петербургу и Вологде, киновед Наум Клейман вспоминает истории из детства, встречается с режиссером Александром Сокуровым и, конечно, смотрит кино»,— указано в описании картины. Вход — 400 руб.

Лекции и презентации

В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме 21 февраля пройдет презентация книги «"Я буду бороться за священные права редакции". Переписка М. А. Алданова и М. М. Карповича. 1941–1957». Из переписки создателей литературного «Нового журнала» можно узнать о том, как работали с авторами и готовили их тексты к печати, а еще — узнать мнение авторов переписки по разным вопросам, от общественно-политических до бытовых. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал» 21 февраля пройдет встреча с художником и коллекционером Леонидом Тишковым. На ней покажут документальный фильм «Миры/мифы Леонида Тишкова» и презентуют книгу «Луна и ночь». Художник готов пообщаться с пришедшими, обсудить фильм и книгу, ответить на вопросы. Билеты — 400 руб. обычный и 200 руб. льготный.

В Ельцин-центре 27 февраля пройдет презентация книги Алексея Иванова «Невьянская башня». Действие романа происходит в 1735 году на Невьянском заводе Акинфия Демидова. В городе появляется огненный демон, который становится угрозой работникам завода. Роман показывает жизнь города и рабочих, легенды города, переход от аграрного уклада к индустриальному менталитету. Вход на презентацию свободный.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 22 февраля стартует лекторий «Икона-эпитафия». Каждая лекция будет посвящена одной из икон в собраниях музея. Слушатели смогут внимательнее познакомиться с ней, погрузиться в исследование символов в священных текстах, вникнуть в культурный код, отраженный в иконе. Вход — 400 руб. по обычному билету и 200 руб. по льготному.

Подготовила Анна Капустина