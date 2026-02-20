Танк-паровоз для ретро-маршрутов Горьковской магистрали готов к эксплуатации
Танк-паровоз серии «Ь» представят на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде 21 февраля 2026 года. Отреставрированный локомотив готов к эксплуатации на туристских маршрутах, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.
Фото: Горьковская железная дорога
В 1903 году локомотив передали депо Сызрани, затем — институту железнодорожного транспорта в Щербинке. В итоге он оказался в музее «Паровозы России» в Нижнем Новгороде, а в 2024 году был восстановлен в Санкт-Петербурге.
Название «танк-паровоз» локомотив получил благодаря бакам с водой, которые расположены вдоль котла. Запас топлива находится в локомотиве рядом с кабиной машиниста, мощность паровоза составляет 300 л.с.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году ГЖД направила на реконструкцию три паровоза для дальнейшего использования на туристских маршрутах.