Танк-паровоз для ретро-маршрутов Горьковской магистрали готов к эксплуатации

Танк-паровоз серии «Ь» представят на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде 21 февраля 2026 года. Отреставрированный локомотив готов к эксплуатации на туристских маршрутах, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Горьковская железная дорога Фото: Горьковская железная дорога

В 1903 году локомотив передали депо Сызрани, затем — институту железнодорожного транспорта в Щербинке. В итоге он оказался в музее «Паровозы России» в Нижнем Новгороде, а в 2024 году был восстановлен в Санкт-Петербурге.

Название «танк-паровоз» локомотив получил благодаря бакам с водой, которые расположены вдоль котла. Запас топлива находится в локомотиве рядом с кабиной машиниста, мощность паровоза составляет 300 л.с.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году ГЖД направила на реконструкцию три паровоза для дальнейшего использования на туристских маршрутах.

Владимир Зубарев