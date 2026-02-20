В Татарстане создадут памятник участникам специальной военной операции

В рамках объявленного в Татарстане Года воинской и трудовой доблести в республике будет создан и открыт памятник участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана анонсировал памятник участникам специальной военной операции

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Раис Татарстана анонсировал памятник участникам специальной военной операции

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Важный вопрос — строительство памятника участникам специальной военной операции. Необходимо открыть его в рамках тематического года», — отметил господин Минниханов.

Раис Татарстана объявил о решении открыть памятник на заседании организационных комитетов по подведению итогов Года защитника Отечества 2025 года и подготовке к проведению в 2026 году Года воинской и трудовой доблести.

Анна Кайдалова