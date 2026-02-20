Назначен новый генеральный директор ЧЭМК

Новым генеральным директором Челябинского электрометаллургического комбината по решению собрания акционеров назначен Вячеслав Попков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Вячеславу Попкову 60 лет. Он окончил Уральский политехнический институт им Кирова (сейчас УрФУ) по специальности «Обработка металлов давлением». Также имеет диплом по направлению «Финансы и кредит» Финансовой академии при правительстве РФ.

Как отмечают в пресс-службе завода, господин Попков имеет большой опыт в управлении предприятиями металлургической отрасли и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Ранее работал первым заместителем генерального директора по спецпроектам ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК). Отмечен почетным званием «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2024 года генеральным директором АО «ЧЭМК» был назначен Анатолий Бровко, до этого занимавший должность заместителя генерального директора комбината.

Виталина Ярховска