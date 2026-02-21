Исковая нагрузка пермской «дочки» «Вертолетов России» снизилась более чем в десять раз

В 2025 году АО «Редуктор-ПМ» было признано ответчиком по трем искам на сумму чуть больше 44 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В 2024 году зафиксированная судами сумма претензий к пермскому предприятию превысила 460,7 млн руб. В то же время АО «Редуктор-ПМ» в прошлом году стало истцом по спорам на сумму 112,71 млн руб. годом ранее эта цифра была существенно ниже — 37,25 млн руб.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов серии для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т. С 2018 года АО не раскрывает финансовую отчетность. Предприятие входит в структуру холдинга «Вертолеты России», которое является подразделением ГК «Ростех».