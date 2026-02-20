Пролетавший над Россией самолет из США принадлежал президенту Узбекистана

Неизвестный самолет, который 19 февраля вылетел с американской авиабазы «Эндрюс» и пересек воздушное пространство России, оказался бортом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Это следует из данных FlightAware. Информацию подтвердил источник ТАСС.

«По крайней мере, этот самолет шел примерно таким же маршрутом, про который писали в СМИ»,— уточнил собеседник агентства.

По информации FlightAware, самолет президента Узбекистана вылетел из Вашингтона в 22:12 мск 19 февраля и приземлился в Ташкенте около 10:13 мск 20 февраля. Маршрут лайнера совпадает с тем, который проделал Boeing 787-8 Dreamliner. Самолет летел через Гренландию, Норвегию, Финляндию, затем пересек границу России в районе Мурманской области и, пройдя над Архангельской и Оренбургской областями, вошел в воздушное пространство Казахстана, после чего направился в столицу Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев был в Вашингтоне с 17 по 19 февраля для участия в первом заседании «Совета мира» по сектору Газа, который организовал президент США Дональд Трамп. Пресс-служба узбекского президента сообщала, что по завершении мероприятий тот вылетел обратно в Ташкент. «В ходе 12-часового перелета борт номер один станет полноценным воздушным штабом»,— написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram-канале.