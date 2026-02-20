Россияне не спешат заменять онлайн-общение на голосовое. Более 43% абонентов по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут, следует из данных подключений на платформе «Yota Архив». При этом у молодежи изменился топ востребованных приложений, для которых можно подключить безлимит. По данным Yota, в январе пользователи от 14 до 24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK. Сервис сместил с первой строчки Telegram, который оставался в лидерах с 2024 года. Также в абонентский топ с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Акционеры ВТБ одобрили присоединение Почта-банка и внесли соответствующие поправки в устав. Процесс не потребует конвертации: 100% обыкновенных акций Почта-банка уже принадлежат ВТБ и будут погашены. Привилегированных акций у присоединяемой структуры нет. Присоединение даст ВТБ доступ к разветвленной сети Почта-банка из 25 тыс. точек в 83 регионах страны.

Boeing продаст Вьетнаму новые самолеты на $30 млрд с лишним. Об этом глава компартии республики договорился во время визита в Вашингтон. Три крупнейших вьетнамских авиаперевозчика получат вместе 100 лайнеров.